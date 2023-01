IFMT Rondonópolis passará por obras de ampliação e melhoria do espaço físico

Para este ano de 2023 o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Rondonópolis passará por obras de ampliação e melhoria da sua entrada principal. A informação foi repassada pelo diretor geral, Diogo Segalen, que realizou uma parceria com a prefeitura de Rondonópolis.

O projeto de ampliação do Campus foi assinado na primeira quinzena de dezembro e encaminhado para a Câmara Municipal de Rondonópolis, que aprovou em sessão extraordinária no dia 21 de dezembro o recurso de R$ 1,9 milhões.

No projeto de ampliação e urbanização realizada pela prefeitura de Rondonópolis estão contempladas a nova guarita, uma rampa de acesso direto ao Campus por parte dos pedestres com cobertura, um campo de futebol e uma quadra de areia.

“Estamos desde junho em alinhamento com a Prefeitura para a melhoria de nossa infraestrutura física e isso representa um marco para a nossa comunidade, pois se trata da construção de uma área de lazer para nossa comunidade, bem como contemplar a acessibilidade externa do nosso Campus. Continuaremos trabalhando incansavelmente para, em breve, trazer outras melhorias que a nossa comunidade necessita”, disse Diogo Segalen.

Ainda de acordo com o diretor, a previsão do início das obras é que aconteça ainda no primeiro semestre de 2023. E para isso, uma nova reunião está marcada com o prefeito José Carlos do Pátio para alinhamento da licitação.

Em contrapartida das obras de melhorias, o IFMT Rondonópolis abrirá ainda este ano um curso de pós-graduação com 40 vagas para servidores da prefeitura e público em geral. A especialização em Ciências da natureza tem previsão para acontecer em 2023/2 e será totalmente gratuito.