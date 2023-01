Instituto Ciranda abre 250 vagas para cursos gratuitos de instrumentos de orquestra

Como já se tornou tradição no início de cada ano, o Instituto Ciranda lançou seu processo seletivo para cursos gratuitos de instrumentos de orquestra nos pólos de Cuiabá e Rondonópolis. São aproximadamente 250 vagas destinadas a crianças e adolescentes, entre 7 e 18 anos. As inscrições são gratuitas e realizadas no site da instituição. O processo seletivo está na reta final e os interessados podem se inscrever até a próxima quinta-feira (26).

Não é necessário conhecimento musical prévio para concorrer às vagas. A única exigência é que os inscritos estejam frequentando a escola regular. Após a inscrição, passarão por entrevistas acompanhados por um responsável. A agenda de entrevistas será divulgada no dia 27 de janeiro no site do Instituto Ciranda. A lista final dos aprovados e informações sobre a efetivação da matrícula serão divulgadas no dia 02 de fevereiro. É de responsabilidade do candidato acompanhar as atualizações.

“Estamos muito contentes porque conseguimos abrir 250 novas vagas. Geralmente abrimos um número menor, entre 60 e 100. Isso só foi possível graças a uma parceria com o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). É gratificante poder atender um número maior de alunos, afinal essa é a nossa missão, possibilitar cada vez mais o acesso gratuito ao ensino musical de qualidade”, ressalta Jéssica Gubert, diretora de Desenvolvimento Institucional do Instituto Ciranda.

Em Cuiabá e Rondonópolis são ofertados cursos de violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo acústico, clarineta, flauta transversal, saxofone, oboé, fagote, trompete, trombone/tuba, trompa, percussão e musicalização. Além dos cursos, ainda são disponibilizados gratuitamente uniformes, material didático e, na maioria dos casos, os instrumentos.

“É notório a importância das atividades musicais para a formação plena do ser humano, para o seu desenvolvimento intelectual, social, cultural e artístico. A gente tem como pilar a crença na música como um poderoso instrumento de transformação social. É a filosofia que norteia as ações do Instituto Ciranda”, destaca o maestro Murilo Alves, diretor artístico e presidente da instituição.

A metodologia de ensino é centrada em três pilares: 1. Ensino técnico/prático do instrumento; 2. Prática musical coletiva – prática de orquestra; 3. Percepção musical – teoria musical – história da música. A grade curricular é pensada em níveis (iniciante, intermediário e avançado). Cada nível é dividido em dois semestres, totalizando três anos de curso. Eventuais dúvidas podem ser sanadas via direct do Instagram do Instituto Ciranda ou pelo WhatsApp (65 3623-1239).

Instituto Ciranda

O Instituto Ciranda – Música e Cidadania foi criado em 2003 para desenvolver ações nas áreas da educação e cultura, utilizando a música como ferramenta de cidadania. Atualmente, atende cerca de 800 crianças, adolescentes e jovens de diferentes classes sociais e cidades mato-grossenses. Somente em Cuiabá são cerca de 400 alunos, que têm aulas no centro histórico da capital, na recém-restaurada Casa de Bem-Bem.

Os alunos dispõem gratuitamente de condições para que possam se desenvolver plenamente, inclusive a instituição conta com três orquestras para aprendizes em diferentes níveis (CirandaMundo, Cirandinha e Primeira Ciranda).

Além das aulas práticas, também são ofertados conteúdos teóricos, métodos e partituras. A proposta inclusiva tem possibilitado que muitos alunos continuem os estudos musicais em universidades do Brasil e exterior.

O Instituto Ciranda conta com parcerias para a manutenção dos programas. A empresa Bom Futuro, Eletrobrás Furnas, Energisa, Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), Eletrobrás Eletronorte, Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão (AMPA), Instituto Saga e Instituto Sicoob são alguns destes parceiros.

Cronograma do Processo Seletivo:

Até 26/01 – Inscrições de novos alunos

27/01 – Divulgação dos horários e dias das entrevistas (presenciais)

30 e 31/01 – Entrevistas em Rondonópolis

30 e 31/01 e 01/02 – Entrevistas em Cuiabá

02/02 – Divulgação da lista dos alunos aprovados

04/03 – Aula inaugural (Cuiabá)