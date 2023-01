Jogadores Arrascaeta e Gabigol do Flamengo se destacam em lista de melhores do mundo

O Flamengo conta com um elenco composto por jogadores de alto nível. Nos últimos anos, os craques rubro-negros têm se destacado no futebol brasileiro e fora dele também. Exemplos dessa visibilidade, Arrascaeta e Gabigol figuraram em lista de melhores jogadores do mundo, sendo os únicos a atuarem no Brasil.

Nesta quinta-feira (26), o jornal britânico ‘The Guardian’ publicou uma lista com os 100 melhores jogadores do mundo em 2022. Os nomes estão sendo divulgados ao longo dos últimos dias e, na sexta-feira (27), o portal anunciará os dez primeiros colocados, formando um top-100. Contudo, o ranking até aqui, conta com alguns futebolistas brasileiros e dois atletas que atuam no Brasil: Arrascaeta e Gabigol, do Flamengo.

Meio campo do Flamengo, Arrascaeta aparece em 92ª, e é o terceiro uruguaio na lista. Além do camisa 14 rubro-negro, Darwin Núñez, do Liverpool, e Federico Valverde, do Real Madrid, também estão presentes.

“O magistral uruguaio destacou mais uma vez porque é o melhor craque do continente, puxando os pauzinhos de um Flamengo que fez a dobradinha da Libertadores e da Copa do Brasil. Abençoado com visão, equilíbrio e técnica, De Arrascaeta fez o melhor da carreira com 20 assistências em todas as competições, levando Rivaldo a afirmar que “qualquer técnico o gostaria em seu time”. “Cocho” foi o único uruguaio a marcar na Copa do Mundo – uma dobradinha infrutífera contra Gana – e você não pode deixar de pensar que La Celeste pode ter perdido um truque por não usar seu pequeno mágico com mais frequência”, disse o The Guardian sobre o Arrascaeta.

Novo camisa 10 do Flamengo, Gabigol figura a lista em 99° lugar. Além do artilheiro rubro-negro, os demais brasileiros que compõe o ranking atuam na Europa: Neymar, Casemiro, Alisson, Ederson, Richarlison, Gabriel Jesus, Marquinhos, Éder Militão, Thiago Silva, Fabinho, Bruno Guimarães e Rodrygo são os nomes listados.

“Sempre o homem para as grandes ocasiões, o artista antes conhecido como Gabigol apareceu com o gol da vitória na final da Copa Libertadores – assim como em 2019 – para dar ao Flamengo o segundo título continental em quatro anos. Esse gol fez dele o artilheiro brasileiro da história da Libertadores e, apesar de não fazer parte da seleção de Tite para a Copa do Mundo, 29 gols em 2022 levam Barbosa a entrar na lista. Embora o prolífico atacante possa não ter correspondido ao hype do ‘próximo Neymar’, ele consolidou seu lugar como uma lenda do Flamengo e até herdou a consagrada camisa 10 – não antes de buscar a aprovação de Zico, é claro”, escreveu o portal sobre o camisa 10 do Flamengo.

Vale destacar que o ranking foi feito através de votação entre jogadores, treinadores e jornalistas ao redor do mundo. O primeiro voto de cada jurado recebeu 40 pontos, ao segundo 39, e assim sucessivamente até o quadragésimo. Todos os votos foram somados para chegar aos resultados.