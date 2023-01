Jovem de 15 anos pede para mãe segurar sua mão enquanto tem a língua cortada por membros de facção criminosa

Uma garota de 15 anos teve parte da língua decepada por já ter tido um relacionamento com um integrante de uma facção rival do grupo que a torturava. O bárbaro crime aconteceu na noite de quinta-feira (12), em Tangará da Serra-MT.

De acordo com informações do delegado Adil Pinheiro, um grupo composto por cinco integrantes de uma facção criminosa invadiram a residência da garota. Dois ficaram do lado de fora e os outros três adentraram na casa e um deles estava com uma arma de fogo.

A jovem não tem nenhum envolvimento com facção criminosa, mas a pouco mais de um ano ela se envolveu com integrante da facção rival dos envolvidos que cometeram o crime.

A vítima estava na frente da mãe e irmãos menores quando violentamente ela foi agredida na cabeça com murros e pontapés, os criminosos queriam informações do ex-namorado e ela não tinha nada a dizer.

Em determinado momento, após um deles receber uma ligação, a jovem teve que decidir se escolheria morrer ou ficar sem a língua.

Diante das circunstâncias, a garota optou por ter a língua decepada, então ela pediu para mãe segurar a sua mão e um dos envolvidos com um canivete, cortou parte considerada da língua da vítima, ela foi conduzida para uma unidade hospitalar.

Após o crime eles ainda roubaram o celular da garota e fugiram.

Investigadores da Polícia Civil tiveram conhecimento da situação e iniciaram buscas pelos envolvidos e quatro deles sendo um menor foram encontrados em uma quitinete.

Os criminosos informaram onde estava o pedaço da língua cortada que foi jogado em um matagal.

Eles foram autuados por tortura e roubo triplamente qualificado.

O caso segue sob investigação para chegar até o quinto indivíduo que se encontra foragido.