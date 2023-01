Jovem morre após ser baleado por policiais durante abordagem em MT

Um jovem identificado como Jhon Alef Costa da Conceição, 28 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo, neste domingo (22), no bairro Jardim das Nações, em Sinop (MT). Conforme informações, os disparos foram feitos pela Polícia Militar (PM). Duas pessoas foram presas pela PM.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência (BO), o jovem estava com uma arma de airsoft (também conhecida como arma de pressão). O rapaz teria apontado a arma para os agentes.

Ainda conforme o BO, a PM foi acionada por uma pessoa que viu três homens armados, um deles no muro de uma casa. Diante da denúncia os policiais foram até o local.

Durante a abordagem, conforme a PM, dois suspeitos colocaram as armas no chão e o terceiro “desobedeceu as ordens” e “continuou com a arma em punho e em direção a uma das equipes policiais”.

Ainda segundo a corporação, foram feitos os disparos que atingiram Jhon. Ele foi socorrido com vida e levado ao Hospital Regional de Sinop, mas não resistiu aos ferimentos.

Os dois suspeitos que também estavam com armas de airsoft foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes juntamente com o armamento.

Um inquérito foi aberto na Polícia Judiciária Militar (PJM) para investigar a conduta dos policiais.