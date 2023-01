Jovem morre na BR-163 após atingir moto de alta cilindrada na traseira de carreta

Um jovem, identificado como Murilo Santana Santos, de 17 anos, morreu após atingir uma moto de alta cilindrada na traseira de uma carreta neste domingo (8) na BR-163, a aproximadamente 10 quilômetros de Rondonópolis-MT. O rapaz estaria com um grupo de motociclistas trafegando pela rodovia federal quando se envolveu no acidente.

Segundo informações do motorista da carreta, ele seguia pela BR-163 sentido terminal ferroviário, onde descarregaria, quando viu pelo retrovisor um grupo de motociclistas passando. Confiante que não haveria mais nenhum condutor atrás, o motorista relatou ter tentando ultrapassar um caminhão-gaiola que seguia à frente, foi quando o rapaz atingiu a traseira da carreta – no momento, carregada com grãos.

Com o impacto da colisão, a estrutura de ferro da carreta se retorceu e a moto do jovem ficou destruída. Murilo teve vários ferimentos pelo corpo e morreu no local.

Equipes da Rota do Oeste e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados e estiveram na cena da colisão.

As causas do acidente serão investigadas.