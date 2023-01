Judiciário mato-grossense retoma atividades normais na segunda-feira (dia 9)

Com o fim do recesso forense, de 20 de dezembro de 2022 a seis de janeiro deste ano, a Justiça estadual retoma, na segunda-feira (09), ao horário de atendimento normal (12 às 19 horas) no Tribunal de Justiça e nas Varas e Juizados das 79 Comarcas da Capital e interior.

Mesmo com o retorno do funcionamento em todas as unidades judiciárias, permanece suspensa, até 20 de janeiro de 2023, a contagem dos prazos processuais.

Também continuam suspensas nesse período as audiências e as sessões de julgamento e publicações de notas de expediente processuais, em Primeira e Segunda Instâncias, nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Turmas Recursais, exceto com relação às medidas urgentes e aos processos penais envolvendo réus presos, nos processos vinculados a essa prisão.

Durante o recesso forense, os magistrados e magistradas que atuam no Tribunal de Justiça e Comarcas do interior trabalharam em regime de plantão para manter a atividade jurisdicional de forma ininterrupta.