Liberdade, liberdade!

Hoje é dia Mundial da Liberdade. Poderíamos mesmo conceituar liberdade como a condição daquele que é livre; ou o grau legítimo de independência que o cidadão conserva em relação a seus pares. Por esta última definição, já vemos que a liberdade não é absoluta.

Sua relatividade deriva da necessidade que temos de respeitar a liberdade do outro e, por isso mesmo, não somos livres completamente. Por exemplo, sou livre para escolher o carro que eu quiser ou puder comprar mas, adquirido o veículo, só posso conduzi-lo mediante uma licença do Estado e, ainda quando a possua, não posso dirigi-lo de qualquer modo: NÃO posso exceder o limite de velocidade; NÃO posso estacionar em fila dupla; NÃO posso andar pela contramão de direção; NÃO posso realizar uma ultrapassagem em local proibido; NÃO posso dar “cavalo de pau”; NÃO posso, NÃO posso, NÃO posso…

Note que, no exemplo acima, minha liberdade é condicionadíssima! Exerço minha liberdade de dirigir o meu carro dentro de parâmetros que permitam aos demais condutores exercerem, de igual modo, seus próprios direitos de dirigirem seus veículos. O mesmo vale para outras liberdades, como a de expressão, por exemplo.

Sem querer entrar no mérito sobre o controle prévio do conteúdo de uma fala (que, por vezes, parece censura), meu direito que dizer o que penso não pode ser evocado para ofender alguém, para disseminar ódio político, étnico ou religioso, nem para espalhar notícias falsas. Nesta última hipótese, as fake news ofendem o direito que o outro tem que obter informação verdadeira e, por isso, precisam ser combatidas.

Dizia Miguel Reale, em sua Teoria da Tridimensionalidade do Direito, que a norma jurídica, para libertar, restringe. O paradoxo existente entre restrição (individual) e liberdade (social) ficou muito evidente no livro “As Aventuras de Robson Crusoe”, de Daniel Defoe. A estória narra um naufrágio de um único sobrevivente, Crusoe. Ele se vê sozinho em uma ilha perdida e não mapeada nas cartas náuticas por semanas até que, um dia, aparece um aborígene daquela região, a quem batizou de “Sexta-Feira”.

A alegria imediata com o aparecimento do novo companheiro teve fim quase que instantaneamente. É que a convivência entre ambos precisou ser regrada. “Esta cama é minha, este copo é meu, não mexa nas minhas coisas” foi o que mais se ouviu a partir da chegada do segundo morador da ilha. Claro que isto gerou desgaste e é exatamente assim entre nós hoje. Se queremos ter liberdade de viver em sociedade, temos que ter um viver limitado por regras. Assim, nenhuma liberdade é absoluta, nem pode ser. Dosar o limite da liberdade é tarefa sem fim posto que os próprios limites são mudados geração após geração.

E, a cada geração, acontece a necessária construção dialética da mudança dos paradigmas que limitam as liberdades. É o chamado choque intergeracional, sobre o qual já escrevi nesta editoria (ver editorial “Eis o novo!”, publico aos 13 de outubro de 2022), como o que agora acontece. Bom, neste dia, só posso desejar a todos, parafraseando nosso hino da República: “liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós!”