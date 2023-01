‘Litoral de SP e RJ foram os mais procurados para as viagens de no fim de ano’, afirma Veloe

Os feriados de Natal e Ano Novo movimentaram as estradas nas últimas semanas de 2022 pelo país. Com as férias escolares e o recesso de final de ano, muita gente aproveitou a oportunidade para viajar. Em ambos os feriados, as praças de pedágio registraram que a principal movimentação dos motoristas aconteceu nas rodovias com destino ao litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. O levantamento foi realizado pela Veloe, especialista em soluções de mobilidade urbana e gestão de frotas.

No estado de São Paulo, o fim de semana do Natal registrou aumento de 20% no movimento das estradas que levam ao Litoral Norte, em comparação com o movimento registrado no fim de semana anterior (16 a 18 de dezembro). O destaque ficou com a cidade de Ubatuba: as rodovias que levam à cidade tiveram aumento de 40% no fluxo de motoristas em relação ao final de semana anterior. Já as cidades da Baixada Santista, litoral sul do estado, contaram com uma procura mais modesta, com aumento de 3% de motoristas. Ainda foi registrado um aumento de 5% de veículos que deixaram o estado rumo às cidades do Sul do país.

O feriado de Ano Novo registrou um fluxo maior. De acordo com dados levantados pela Veloe, o movimento nas praças de pedágio rumo ao Litoral Norte foi 48% superior em relação ao final de semana do Natal. Para a Baixada Santista, mais uma vez, o cenário foi de destaque, com 35% a mais de motoristas nas estradas quando comparado ao período do Natal. Também houve alta na procura de motoristas para os destinos do sul do país. Em relação ao final de semana de 23 a 25 de dezembro, o aumento foi de 3%.

O estado do Rio de Janeiro também registrou movimento intenso no período do Réveillon. No caminho para a Região dos Lagos – famoso destino turístico do estado, onde estão localizadas cidades como Búzios e Cabo Frio -, a Veloe identificou um aumento de 43% no fluxo de motoristas em relação ao fim de semana anterior.

Já na Bahia, a cidade que contou com o maior aumento no número de motoristas para a semana do Ano Novo foi Camaçari. O município, conhecido por suas belas praias, viu o fluxo de veículos nas rodovias do entorno aumentar em 17% entre as semanas do Natal e do Réveillon.