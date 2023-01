Litro da gasolina fica R$ 0,23 mais caro a partir de hoje nas distribuidoras

O preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras subiu 7,5% nesta quarta-feira (25). O reajuste anunciado pela Petrobras eleva o valor do combustível em R$ 0,23 por litro, de R$ 3,08 para R$ 3,31.

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,42 a cada litro de vendido nas bombas.

De acordo com a estatal, o reajuste leva em conta a política de preços da companhia, que acompanha a evolução das cotações do combustível no mercado internacional e a paridade de importação.

“Esse aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, afirma a empresa.

Se o aumento for integralmente repassado e não houver alterações nas demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final, o valor médio da gasolina cobrado aos motoristas aumentará R$ 0,37, para R$ 5,352.

De acordo com o relatório mais recente da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil), o atual preço médio do litro de gasolina caiu nas últimas duas semanas e aparece vendido por R$ 4,98.