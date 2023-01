Lula decide prorrogar desoneração dos combustíveis por mais 60 dias

Indicado por Lula para presidir a Petrobras, o senador Jean Paul Prates (PT-RN), afirmou neste domingo (1) que o presidente vai editar medida provisória para renovar a desoneração dos combustíveis.

Segundo Prates, a medida, que isenta a cobrança de PIS e COFINS sobre os combustíveis, valerá por mais 60 dias.

“A gente ganha tempo para tomar posse na Petrobras, olhar o contexto do setor de petróleo, o próprio preço do barril no mercado internacional. A tendência é ele distender, em função do término do inverno no Hemisfério Norte. A sazonalidade que todos já conhecem”, disse o senador.

A decisão sobre renovar, ou não, as regras que mantiveram zerados os impostos federais sobre os combustíveis nos últimos meses dividiram a equipe econômica do futuro governo.

A previsão é que a MP seja publicada já neste domingo, para evitar a volta imediata da cobrança dos tributos. Lula pode assinar os primeiros atos do novo governo em cerimônia no Palácio do Planalto, após tomar posse no Congresso.

RISCO DE ALTA NOS PREÇOS

Inicialmente, Lula não havia concordado em manter a desoneração dos tributos federais sobre o preço dos combustíveis. A medida adotada pelo governo Jair Bolsonaro, que retirou os tributos e congelou a arrecadação de ICMS dos Estados, se encerra no próximo dia 31. Na época, a “PEC dos Combustíveis”, foi chamada de “eleitoreira” por ter sido promulgada pouco antes do início da campanha eleitoral e com validade de apenas três meses.

A PEC também ampliou o valor do pagamento de programas sociais, como o Auxílio Brasil. O benefício passou de R$ 400 para R$ 600. Também permitiu o pagamento de auxílio no valor de até R$ 1 mil a taxistas e caminhoneiros e aumentou o subsídio do chamado Vale-Gás.

Já com Lula, os programas sociais tendem a ser continuados, mas por outro caminho: a PEC da Transição. No caso da desoneração, o recém-nomeado ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a negativa do presidente eleito em fazer a manutenção. A volta de tributos federais sobre combustíveis deve elevar o preço para os consumidores nos seguintes valores, de acordo com levantamento do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE): Gasolina: R$ 0,69 por litro, Etanol: R$ 0,26 por litro, Diesel: R$ 0,33 por litro.

Como efeito prático, a possibilidade de reoneração dos combustíveis, pelo menos até o governo eleito tomar alguma medida para frear os preços. De acordo com Haddad, Lula não quis que o governo atual prorrogasse a isenção, porque entende que o novo governo deve ter mais tempo para avaliar os impactos da medida. Afirmou ainda que, como a qualquer momento a isenção pode ser retomada, não há pressa.

“Eu levei um pedido do presidente eleito para que o governo atual se abstenha de tomar qualquer medida na última semana que venha impactar o futuro governo, sobretudo em temas que podem ser decididos daqui a dez dias, quinze dias, sem atropelo. Para que a gente tenha sobriedade de fazer cálculo de impacto, verificar a trajetória do que a gente espera das contas públicas ao longo dos próximos anos”, disse Haddad.

Pelo lado do consumidor, a reoneração aumenta o preço nas bombas e, consequentemente, a inflação, já que o valor dos combustíveis causa impacto em uma série de produtos e serviços. Já pelo lado das contas públicas, a reoneração devolverá cerca de R$ 50 bilhões por ano aos cofres públicos.

Esse valor é bem-vindo no cenário de dificuldade fiscal esperado para o país em 2023. Com a aprovação da PEC da Transição, que permite o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família, a previsão de déficit para a União no ano que vem passou de R$ 63,7 bilhões para R$ 231,5 bilhões.