Lula quebra sigilo de gastos de Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quebrou o sigilo de 100 anos em cima dos gastos do cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo as revelações, que ficaram públicas nesta quinta-feira (12), ele gastou R$ 27,6 milhões entre 2019 e 2022 no seu cartão. Das duas passagens do ex-presidente por Cuiabá, os valores chegam a R$ 137.740 mil entre março de 2020 e abril de 2022. Uma terceira visita foi feita pelo então vice-presidente, Hamilton Mourão.

As informações foram divulgadas pelo portal Fiquem Sabendo após a derrubada do sigilo, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). Nas passagens por Cuiabá, Jair Bolsonaro somou R$ 41.499 mil gastos somente na Padaria América em três ocasiões. O primeiro gasto, ainda em março de 2020, no dia 10, no valor de R$ 4.410 mil. Neste dia, quem visitava Cuiabá era Mourão. Ele também pagou o valor de R$ 34.022 mil de hospedagem em um hotel.

Em agosto de 2021, dia 19, Bolsonaro esteve em Cuiabá e novamente gastou na padaria. Exatos R$ 6.052 mil. O então presidente participou de uma entrega de maquinários agrícolas a comunidades indígenas. Em hospedagem, o ex-presidente gastou R$ 31.197 mil.

A última visita de Bolsonaro a Cuiabá ocorreu já em ritmo de pré-campanha eleitoral, no dia 19 de abril. O então pré-candidato à reeleição participou de motociata e evento evangélico. Durante a visita, que durou cerca de 5 horas, Jair Bolsonaro foi à mesma padaria e gastou R$ 31.307 mil, despesas divididas em três compras de R$ 21.766 mil, R$ 9.481 mil e R$ 60.

Com hospedagem, foram gastos R$ 3.360 mil no Hotel Fazenda Mato Grosso e R$ 1.320 mil no hotel Slaviero (K. Martins Empreendimentos e Investimentos Ltda). Consta, ainda, um gasto com hospedagem no valor de R$ 20.342 mil no Hotel IBIS, mas, por ser uma rede presente em todo o Brasil, não se pode afirmar que o valor foi pago também em Cuiabá.

Outro destaque do dia 19 de abril é o valor de R$ 4,5 mil gastos no cartão corporativo na empresa S. Maria de Freitas Ereli. Segundo a imprensa cuiabana, a razão social pertence a um hotel de Rondonópolis, cidade pela qual Bolsonaro não passou.

Um dia antes, dia 18 de abril, o cartão corporativo foi utilizado na empresa Bravo Produções Artísticas. O valor: R$ 6 mil.

LINK

Cumprindo a promessa de quebrar todos os sigilos de 100 anos decretados por Bolsonaro (PL), o governo Lula divulgou um link onde constam os gastos com cartões corporativos de 2003 – quando o presidente abriu os gastos do governo em seu primeiro mandato – até o dia 19 de dezembro de 2022, incluindo as informações recorrentemente negadas pelo ex-presidente.

O uso do cartão corporativo é regulamentado pelo decreto nº 5.355/2005 e deve ser utilizado para “pagamento das despesas realizadas com compra de material e prestação de serviços, nos estritos termos da legislação vigente”.

O Portal da Transparência prevê que o uso do cartão não pede a obrigatoriedade de licitação, mas deve seguir “os mesmos princípios que regem a Administração Pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como o princípio da isonomia e da aquisição mais vantajosa”. Ou seja, não é ilegal utilizar o cartão corporativo para comprar itens de alimentação.

MENOS QUE LULA E DILMA

Quando corrigidos pela inflação, os gastos de Jair Bolsonaro com cartão corporativo são menos da metade dos gastos de Lula em seu primeiro mandato entre 2003 e 2006. Em valores nominais, em seu primeiro governo, Lula gastou R$ 22,05 milhões, enquanto Jair Bolsonaro gastou R$ 27,6 milhões. Em valores de dezembro de 2022, no entanto, é como se Lula tivesse gasto R$ 60,7 milhões, e Bolsonaro R$ 30,8 milhões.

Os dados foram apurados na base de gastos com o cartão corporativo, revelados nesta quinta-feira (12) pelo governo Lula. Lá, estão registradas 29.156 compras do primeiro mandato de Lula; 36.714 do segundo (2007-2010); 18.332 do primeiro mandato de Dilma (2011-2014), 20.337 dos mandatos de Dilma 2 e Temer, e 13.339 compras de Jair Bolsonaro. O levantamento é do site O Antagonista.