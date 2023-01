Maíra Cardi se irrita com comentário e nega ter silicone no bumbum: ‘90% é alimentação’

Uma publicação de Maíra Cardi deu o que falar nas redes sociais. A coach de emagrecimento postou uma foto com a filha, Sophia Aguiar, na qual as duas aparecem de costas em frente ao mar. No clique, a empresária usa um maiô fio-dental, e internautas começaram a fazer suposições sobre ela ter posto silicone no bumbum. Mas a ex-mulher de Arthur Aguiar negou esses boatos.

“Tudo o que eu faço dá polêmica. Simplesmente postei uma foto com a minha filha no mar, e existe uma enquete, uma guerra, sobre a minha bunda. Se é silicone, se não é. É muito louco como as pessoas têm muita dificuldade em reconhecer os outros do jeito que eles são, o mérito dos outros. Como direito para ca****o, só faço isso da minha vida, malho também, mas diria que 90% é da alimentação. Não teria problema nenhum se tivesse botado silicone na bunda, como botei no peito, por exemplo”, desabafou Maíra.

A coach disse que se sente desrespeitada com esse tipo de comentário, pois toda a carreira dela é focada na alimentação saudável. Cardi falou que ela começou a cuidar do corpo por estar preocupada com a saúde, e a estética foi uma consequência. Ela também argumentou que os internautas dizem que ela colocou silicone porque eles preferem acreditar que só dá para conquistar um bumbum grande com procedimentos estéticos, e não com alimentação e exercício físico.

“É preguiça, é óbvio que é possível. Se você se dedicar com alimentação, é superpossível. Nem sou rata de academia, fiquei quatro anos e meio sem malhar, desde quando engravidei. Voltei a malhar agora, tem dois meses, a malhar mais direitinho”, concluiu.