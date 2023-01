Manifestantes desmontam acampamento e desocupação ocorre tranquila em Rondonópolis

Se deu de forma tranquila a desobstrução de parte da entrada do 18º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), em Rondonópolis. O espaço era tomado pelos acampamentos bolsonaristas desde o resultado do segundo turno das eleições presidenciais. Nesta segunda-feira (9), os manifestantes desmontaram as estruturas e partiram em retirada.

A desmontagem se dá após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para que os acampamentos montados ao redor de quartéis e prédios públicos em todo o país sejam desfeitos. A decisão foi tomada atendendo um pedido da Advocacia Geral da União e é datado desse domingo (08).

A decisão é uma resposta do Poder Judiciário aos atos de vandalismo registrados na Capital Federal neste domingo (08), quando bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Poderes da República em Brasília. Mais de 1.200 pessoas foram presas e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi afastado do cargo por 90 dias.

Em cumprimento à decisão de Moraes, forças de segurança se reuniram nesta manhã na sede do 18 GAC. Por volta das 10h30 comunicaram aos manifestantes o prazo de desobstrução e desmontagem imediata dos acampamentos até as 18h. Por volta das 15h30, toda a estrutura já havia sido retirada, incluindo contêineres e banheiro químico.

Participaram da ação Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Exército.