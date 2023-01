Mato Grosso | Novas medidas de incentivos à suinocultura são inclusas no Proder

As atividades de cria, recria, engorda e reprodução da suinocultura foram inclusas no Programa de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso (Proder). A expectativa com a medida é alcançar um maior número de produtores no estado. Conforme a Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso (Acrismat), a inclusão é essencial para diminuir os prejuízos que o setor sofre há quase dois anos.

A inclusão de novas medidas de incentivos à suinocultura no Proder ocorreu no último dia 3 de janeiro pelo Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (Condeprodemat), após reunião realizada com o setor produtivo.

A medida atende a um pedido antigo da suinocultura mato-grossense e visa melhorar a competitividade da atividade no mercado.

“Sofremos muito nos últimos meses por conta do alto custo de produção na suinocultura, principalmente pela alta nos preços do milho e farelo de soja, principais insumos da atividade e pelo baixo preço pago ao produtor pelo quilo do animal. Agora, com a inclusão de novas finalidades da atividade no Proder, produtores de outras áreas da suinocultura serão contemplados e ganharão um fôlego nas contas para continuarem produzindo alimento”, diz o presidente da Acrismat, Frederico Tannure Filho.]

Prejuízo de até R$ 300 por animal vendido na suinocultura

Levantamento realizado pela Acrismat em março de 2022, um dos momentos considerado mais crítico da crise vivida pela atividade no estado, apontou que os produtores arcaram com prejuízos de até R$ 300 por animal vendido.

Segundo a entidade, em média, os produtores receberam R$ 4,40 por quilo do animal, enquanto para produzir a mesma quantidade da proteína o produtor precisava desembolsar algo em torno de R$ 6,90. Ou seja, a venda de um animal de 120 kg, resultava em um prejuízo de aproximadamente R$ 300 por animal.

Suinocultor e presidente do Fórum Agro MT, Itamar Canossa, comenta que a concessão desse benefício por parte do Governo de Mato Grosso mostra que o poder executivo entende a importância da suinocultura para a economia do estado.

“Agora os produtores que se enquadram nessas finalidades podem procurar a Acrismat para receberem orientação e terem acesso a este benefício”, frisa Canossa.

De acordo com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e presidente do Condeprodemat, César Miranda, a proposta é incentivar para que o setor continue produzindo.

“Com essas alterações, nós conseguimos dar melhores condições de trabalho para os produtores de suínos e manter a competitividade dentro e fora do estado”.