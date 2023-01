Matrículas para a rede municipal de educação estão abertas na região do Alfredo de Castro

A Prefeitura de Rondonópolis por meio da assessoria divulgou uma nota comunicando que estão abertas as matrículas para a rede municipal de educação na região do residencial Alfredo de Castro, nesta terça-feira (3).

CONFIRA A NOTA

COMUNICADO ABERTURA DE MATRÍCULAS

A Secretaria Municipal de Educação de Rondonópolis, comunica à população da região do residencial Alfredo de Castro, que a partir de hoje (03/01), estarão abertas as matrículas para a rede municipal de educação nas escolas/creche: EMEB: Terezinha Silva de Moraes (residencial Celina Bezerra) e EMEI – Juary Miranda de Moraes do Residencial Alfredo de Castro.

Os interessados poderão a partir de hoje (03/01), fazer as matrículas dos filhos na Escola Celson Antônio de Carvalho, no referido bairro.