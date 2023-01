Mendes nega recursos do Estado à Saúde de Cuiabá e Prefeitura terá que “se virar” para cobrir rombo

À imprensa cuiabana, o governador Mauro Mendes descartou a possibilidade de aporte financeiro do Governo do Estado para cobrir o rombo encontrado pelo grupo de intervenção nas contas da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. O montante, aponta boletim, chega a R$ 350 milhões.

Mendes afirmou que a responsabilidade é exclusiva da Prefeitura. “A Prefeitura criou o problema, ela tem que resolver o problema. Não é assim de que criar o problema e vem alguém e resolve para mim. Isso não existe em lugar nenhum. A culpa é da Prefeitura municipal e a culpa é do prefeito”, disse o governador.

O valor foi apontado no primeiro relatório do interventor Hugo Fellipe Lima, que foi nomeado pelo governador para gerir a Saúde da Capital, após a intervenção decretada pelo desembargador Orlando Perri.

Apo receber o documento, o governador descartou aportes de recursos e reafirmou que a Prefeitura, sob a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), terá que arcar com o rombo mesmo que, para isso, precise retirar dinheiro de outras Pastas do governo municipal. “Claro que não. Senão seria fácil: alguém vai lá, faz mazela, esculhambação, apronta, aí alguém intervém e paga a conta. É assim?”, questionou.

A Saúde municipal da capital do Estado segue alvo de escândalos e investigação. Segundo o boletim informativo, não há recursos para honrar as dívidas da Pasta.

Somente com despesas a pagar da Secretaria de Saúde e Empresa Cuiabana de Saúde nos anos de 2020 a 2022 com fornecedores, despesas sem contratos, INSS e FGTS o montante chega a R$ 356 milhões.

Mesmo com o alto valor das dívidas atrasadas, apuradas até o presente momento, o interventor encontrou, na data do início da intervenção, em todas as contas da Secretaria e da Empresa Cuiabá de Saúde, o saldo de R$ 5,6 milhões.