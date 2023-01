Menino de 5 anos morre após atropelamento em Mato Grosso

Um menino de apenas cinco anos morreu após ser atropelado na noite desta quinta-feira (19) no município de Lucas do Rio Verde – MT. O teste do bafômetro feito no motorista da caminhonete deu positivo.

Ele afirmou aos policiais que trafegava pela via, no bairro Vida Nova, quando o menino atravessou na frente. Ainda segundo ele, não deu tempo de desviar ou evitar o acidente.

O menino foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital, mas morreu após ter uma parada cardiorrespiratória.

O condutor foi encaminhado à Delegacia de Lucas do Rio Verde para as providências cabíveis.