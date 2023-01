Menino de 8 anos cai do terceiro andar de prédio

Um menino de 8 anos caiu do 3º andar de um prédio residencial, na avenida Engenheiro José Salles, número 350, no bairro do Socorro, na zona sul da capital paulista, por volta das 12h desta sexta-feira (20).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida consciente porém um pouco confusa. A criança sente dores no pescoço, em uma perna e em um braço. Ela foi socorrida e encaminhada pela corporação ao pronto-socorro do Hospital Campo Limpo.

Quatro viaturas dos bombeiros, sendo duas motos, uma Unidade de Resgate (UR) e outra de Suporte Avançado (USA), foram encaminhadas ao local. O garoto caiu de uma altura aproximada de 7 metros.

O Águia 10 da Polícia Militar também presta apoio na ocorrência. O 102° DP (Socorro) atende a área.