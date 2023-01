Menos, menos!

“Terroristas, criminosos e antidemocráticos”. Assim mesmo, em absoluto pleonasmo linguístico, foi como se referiu a imprensa nacional aos vândalos de Brasília durante a depredação que se realizou nas sedes das três Poderes da República na tarde de ontem. Menos, né!

Querer equiparar a que aconteceu ontem com o 11 de setembro, por exemplo, ou confundir a turba ignara de Brasília com a Al Qaeda ou o Boko Haram é tentar forçar a barra para tachar o movimento daquilo que, em essência não é. Claro que os depredadores de ontem cometeram crimes e merecem, por isso, o rigor da lei. Desejamos um país em ordem e em paz e, movimentos como o de ontem, não podem ser tolerados pelo Estado Democrático de Direito.

Tivemos uma eleição ano passado e, do ponto de vista formal, um novo presidente da República eleito. Contudo, a formalidade do processo não satisfez parte do eleitorado brasileiro que não dá crédito à higidez do processo eleitoral, especialmente quanto ao sistema de votação eletrônico. Não se trata, portanto, de descontentamento com o resultado, é falta de crédito nele.

Aqui mesmo desta editoria, já avisava aos queridos leitores que essa descrença no resultado eleitoral poderia levar o país à conturbação social. Não previ isso como um prognosticador ou agoureiro ou vidente, mas por conhecer a história e, acreditem me, ela é recorrente. Em 1930, o resultado das eleições presidenciais também não foi aceito como o correto pelo povo. Uma onda de manifestações varreu o país todo, por conta de os eleitores não acreditarem na apuração eleitoral Como consequência, assistimos a uma intervenção militar que depôs o presidente Washington Luiz e levou o Brasil à sua primeira experiência ditatorial civil que durou até 1945, com Getúlio Vargas

Os atos de ontem, que terminaram com o quebra-quebra do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal são a manifestação clara e inequívoca, embora legitima, da descrença de parte dos brasileiros a respeito das eleições do ano passado. Para além de serem apuradas responsabilidades criminais dos vândalos e seus financiadores, e políticas das autoridades omissas, é preciso pensar em um novo pacto nacional, por meio de diálogo e educação. Sem isso, mais barbárie veremos no futuro próximo.