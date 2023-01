Michelle Bolsonaro compartilha post sobre “retrocesso” feito por deputada de MT

A ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, compartilhou nas redes sociais uma postagem feita pela deputada federal eleita por Mato Grosso em 2022, Amália Barros (PL), sobre a suposta extinção da Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos (Dipebs) no governo Lula.

De fato, não consta na nova estrutura regimental do Ministério da Educação (MEC) a continuidade da Dipebs. O que não significa, necessariamente, que a Pasta tenha excluído, na prática, qualquer política pública de acesso e inclusão em seu planejamento. Ainda assim, a extinção via Decreto se tornou munição para a oposição, especialmente a bolsonarista.

Nesta se inclui Amália e, obviamente, Michelle. A primeira postou uma arte e a segunda compartilhou com o seguinte texto escrito pela deputada: “Depois de importantes vitórias alcançadas no governo Bolsonaro, como a criação da Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos – DIPEBS (onde o cargo de diretor, sempre foi ocupado por pessoas surdas) e a inclusão da educação bilíngue de surdos como modalidade na LDB, ambas respeitando as especificidades linguísticas e culturais dessa importante parcela da sociedade, fomos surpreendidos com a publicação do decreto Nº 11.342, apresentando a nova estrutura regimental do Ministério da Educação. Agora a DIPEBS simplesmente não existirá mais! Que retrocesso!!! Não estão levando em consideração anos de lutas da comunidade surda por uma educação bilíngue e de qualidade! Lamentável!”. No final das palavras, as hashtags #desgovernoLula e #fazoL.

Amália, por sua vez, retribuiu, comentando na postagem da ex-primeira-dama: “Sua luta, minha luta! Luta das pessoas com deficiência, NOSSA LUTA!”.

A ex-primeira-dama está acompanhando Bolsonaro em uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos.