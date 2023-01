Modernização de videomonitoramento a BR-163 beneficia segurança viária

Com a implantação de novas câmeras pan-tilt-zoom (PTZ) ao longo das rodovias BR-163/364 e Rodovia dos Imigrantes (BR-070), o sistema de monitoramento virtual da Concessionária Rota do Oeste passou a contar com 52 unidades do equipamento. Em consonância com as mudanças na legislação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), mais uma parceria entre a Concessionária e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) possibilita, com as imagens do circuito, a autuação de infrações à distância e o reforço da segurança pública

Com tecnologia PTZ, as câmeras de monitoramento em pontos estratégicos ao longo do trecho sob concessão da Rota do Oeste permitem uma visão panorâmica de alta resolução com movimento em todas as direções. Com o acréscimo de oito dispositivos de última geração no último ano, a BR-163/364 entre Itiquira e Sinop conta ao todo com 52 câmeras do tipo PTZ que possuem zoom capaz de aproximar a imagem em até três quilômetros, permitindo a leitura da placa dos veículos que passam pela rodovia. Além disso, os aparelhos podem ser controlados à distância ou até programados para focar automaticamente em objetos, facilitando a identificação.

O diretor de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, destaca que a tecnologia da empresa é aliada na cooperação com entes públicos. “Além das câmeras PTZ, outros dados de equipamentos do trecho concessionado são disponibilizados para entes públicos como as outras 100 câmeras do tipo optical character recognition (OCR). Os quase 50 radares de velocidade que foram substituídos por modelos mais modernos pela Rota do Oeste recentemente também contam com câmera”, esclarece Ferreira. O diretor revelou que a empresa planeja aumentar o número de equipamentos e chegar a uma câmera a cada dois quilômetros de rodovia. “Assim conseguiremos visualizar toda a extensão da BR-163 de dentro do Centro de Controle”, afirma.

Autuação à distância – Com a vigência da Resolução Nº 909 do Contran em 1º de abril de 2022, que consolidou as normas de fiscalização de trânsito por intermédio de videomonitoramento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) passou a ter permissão para autuar o descumprimento das leis de trânsito flagradas pelas câmeras na BR-163. Dessa forma, a Rota do Oeste e a PRF formaram mais uma parceria a partir de outubro de 2022, com a presença constante de dois policiais federais no Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária, onde todas as imagens são captadas. A estrutura de videomonitoramento da Rota do Oeste já contribui com a operação da empresa e de órgãos de segurança pública, como ocorre com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), desde 2019.

O uso do videomonitoramento pela PRF, de acordo com o inspetor Francisco Lucena, não tem a finalidade de aumentar a autuação dos condutores, mas de potencializar a eficiência da fiscalização para preservar cada vez mais a segurança dos motoristas e passageiros. O policial ainda reconhece que a tecnologia otimiza o trabalho em um território tão extenso. “A BR-163 sob concessão da Rota é extensa e com fluxo intenso de veículos, então o monitoramento pelas câmeras em pontos estratégicos permite chegarmos mais longe de forma efetiva”, comenta Lucena. Desde outubro de 2022, mais de 1.100 infrações já foram autuadas pela PRF por meio das imagens captadas e fornecidas pela Rota do Oeste.

A gerente de Operações da Concessionária Bárbara Nathane comenta sobre a relevância da parceria com a PRF. “É importante a utilização da tecnologia do Circuito Fechado de Televisão (CFTV) disponibilizada pela Rota do Oeste para que os agentes da PRF possam ter uma visão ampliada do trecho sob concessão em um único lugar e assim fiscalizar as ações que por vezes colocam em risco a segurança dos usuários da rodovia”, defende Bárbara.

Outras parcerias – As imagens e as informações captadas 24 horas pelo CCO da Concessionária são compartilhadas com outros órgãos responsáveis pela segurança pública como o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). O circuito da BR-163/MT integra ainda o Centro Nacional de Supervisão Operacional (CNSO) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que monitora e fiscaliza todas as rodovias concessionadas do Brasil.