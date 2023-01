Morador de Rondonópolis | Após ultrapassagem, motorista morre em colisão frontal com ônibus de viagem

Um homem identificado sendo Ademilson da Silva Moura, 45 anos, morreu em um gravíssimo acidente que aconteceu na noite de sábado (21), no Km 33 da MT-130 próximo ao município de Poxoréo-MT.

Um ônibus de viagem com 41 pessoas saiu de Maral-RS com destino ao município de Juruema-MT e no momento do acidente seguia na MT-130 sentido Rondonópolis/ Primavera do Leste.

Em sentido contrário, o motorista de um veículo Peugeot 208 realizou a ultrapassagem de uma carreta e permaneceu na faixa contrária, em seguida já era uma descida onde vinha o ônibus e teve a colisão frontal.

Com o forte impacto o ônibus quase tombou e parou em uma ribanceira, os passageiros não se feriram e o motorista teve um leve ferimento na testa.

Já o condutor do carro morreu no local, ele ficou preso às ferragens, teve várias fraturas expostas e perda de membros.

O corpo foi desencarcerado pela equipe concessionária Morro da Mesa.

A Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também esteve no local.