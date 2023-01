Moraes proíbe ocupação de prédios públicos e fechamento de rodovias em manifestações

Reforço

A capital federal também vai receber reforço de policiais militares de outros oito estados. A mobilização recai sobre o efetivo do Acre, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. A medida foi autorizada nesta terça-feira (10) por Dino.

Com isso, a capital federal recebe auxílio de 16 unidades federativas. Já reforçavam a segurança do DF policiais militares de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.