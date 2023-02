Uma mulher de 38 anos ficou ferida após se envolver em um acidente na região central no início da tarde desta terça-feira (31). Ela foi levada ao Hospital Regional pelo Samu.

Segundo testemunhas, a motociclista parou no sinal, mas acabou tentando cruzar a via que estava no sinal fechado. Ela foi atingida por um carro que seguia pela avenida Presidente Kennedy.

Com a batida, ela perdeu tecido do pé, teve um edema no globo ocular e perda de consciência.