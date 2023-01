Motociclista é preso pela PM por arrastar cachorro que estava amarrado à motocicleta

Policiais militares prenderam em flagrante um homem de 60 anos pelo crime de maus-tratos a um cachorro nesse domingo (29), em Barra do Garças. O suspeito foi denunciado à PM após ser flagrado arrastando o animal que estava amarrado à motocicleta conduzida por ele.

A equipe do 2º Batalhão da PM recebeu denúncias de que ele tinha percorrido uma longa distância de motocicleta com um cachorro amarrado ao veículo. Segundo as testemunhas, o homem parou ao perceber que o cão estava com patas sangrando.

Os policiais militares foram ao local e constataram as lesões do animal nas patas e em outras partes do corpo.

O suspeito foi detido e conduzido para a Delegacia de Barra do Garças.

Os policiais ainda entraram em contato com uma ONG de proteção animal para acompanhar o caso. O cachorro foi encaminhado para uma clínica veterinária para receber tratamento.

O crime de maus-tratos a animais silvestres, domésticos e domesticados está previsto na Lei nº 14.064, de setembro de 2020. A pena pode variar de dois a cinco anos de reclusão.