Um motociclista de 25 anos ficou ferido após um acidente no cruzamento da avenida Amazonas com a rua João Pessoa, na manhã desta quarta-feira (11), no Centro, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações de testemunhas, o motorista seguia pela Rua João Pessoa, invadiu a preferencial e acabou provocando a batida com o motociclista que seguia pela Avenida Amazonas. O condutor da moto bateu na lateral do carro.

A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou o motociclista para o Hospital Regional.