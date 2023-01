Motociclista morre e garupa é socorrida em estado grave após baterem em poste

Agenildo Gonçales Rodrigo, 45 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (27) após se envolver em um grave acidente no bairro São José, em Barra do Garças. Uma mulher, que estava na garupa da moto, foi socorrida em estado grave com politraumatismo.

Segundo informações repassadas pela polícia, a condutora do carro contou que seguia pela rua Dorvalho e não avistou a motocicleta vindo pela avenida Presidente Vargas. Quando ela foi cruzar a via, o motociclista acabou ‘tocando’ no veículo, vindo a perder o controle e bater em cheio no poste.

O impacto foi tão grande que o poste de concreto quebrou. Várias viaturas dos Bombeiros foram empregadas na ação.