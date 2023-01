Motorista é rendido por bandido armado, tem carga roubada e é jogado de cima da ponte do Rio Vermelho

O motorista de uma carreta de 49 anos foi vítima de um roubo, na noite desta quinta-feira (12), em Rondonópolis (MT). A vítima foi jogada de cima da ponte do Rio Vermelho na avenida W-11.

Conforme informações, o motorista estava na fila para descarregar 46 toneladas de adubo em uma empresa quando chegou um indivíduo perguntando qual carga ele estava carregando. O suspeito se passou por funcionário e pediu a nota fiscal da carga para o motorista dizendo que ele seria o próximo a descarregar.

Em seguida a vítima foi rendida pelo suspeito que estava em posse de uma arma de fogo. O motorista teve os olhos vendados e foi colocado dentro da cabine do caminhão. Em seguia o suspeito saiu do local levando a vítima.

O motorista disse que foi jogado de cima da ponte do Rio Vermelho na avenida W-11. Ele relatou que acordou na rotatória da avenida W-11 com a avenida Alameda das Rosas no bairro Sagrada Família.

A vítima ainda disse que conseguiu sair e pedir ajuda para populares que passavam pelo local.

A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

No Boletim de Ocorrência consta que o suspeito relatou que só queria a carga e que o veículo seria abandonado.

O caso é investigado pela Polícia e consta em registro no Boletim de Ocorrência n° 2023.11187.