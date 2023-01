Motorista invade preferencial, provoca acidente e carro capota

O motorista de um carro de aplicativo ficou ferido após um acidente no cruzamento rua 9A com a rua 16, no bairro Parque das Mansões, na manhã desta sexta-feira (13), em Tangará da Serra (MT).

Conforme informações da Polícia Militar (PM), o motorista de aplicativo de mobilidade urbana invadiu preferencial e provocou o acidente com outro veículo. Com a força do impacto, o carro de aplicativo tombou e derrubou uma placa de sinalização.

A equipe do SAMU foi acionada e atendeu o motorista de aplicativo que teve algumas escoriações pelo corpo.

A Polícia Militar compareceu na ocorrência e controlou o trânsito.