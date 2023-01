Motorista quebra o pescoço e morre em acidente; filho que estava no carro sai ileso

Marcos Ambrozetto Ribeiro, 50 anos, morreu em um acidente na noite desta segunda-feira (23), na BR-163 a cerca de 60 Km de Rondonópolis-MT.

A vítima estava na companhia do filho de 21 anos em uma caminhonete S10, eles retornavam do estado do Paraná com destino ao município de Pontes e Lacerda onde tem uma residência.

No km 55, eles seguiam sentido Campo Grande/ Rondonópolis e de repente, a vítima que conduzia a caminhonete perdeu o controle e o veículo veio a capotar e em seguida caiu em uma ribanceira.

O motorista quebrou o pescoço e morreu na hora, o filho teve leves escoriações.

A equipe Rota do Oeste realizou o socorro e constatou a morte da vítima.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Perícia Oficial e Identificação Técnica foram acionados ao local.