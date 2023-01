MT Criativo na Estrada está com inscrições abertas para capacitação de artistas e empreendedores

A Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) está com período de inscrições abertas para as atividades do projeto Mato Grosso Criativo na Estrada, voltado para a formação e intercâmbio cultural de artistas e empreendedores criativos do estado. As próximas edições do evento serão realizadas de 24 a 26 de janeiro, em Poconé, Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio de Leverger.

O Mato Grosso Criativo na Estrada é um projeto da Secel que promove encontros, palestras, oficinas, mentorias e consultorias com temas relacionados à economia criativa. Ao todo, as atividades serão realizadas em 10 municípios. Além de Poconé, Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio do Leverger, a equipe já esteve em Chapada dos Guimarães, Cáceres e Vila Bela da Santíssima Trindade, e contou com apoio das Prefeituras Municipais. O projeto ainda será realizado em Cuiabá, Várzea Grande, Barra do Garças e Rondonópolis.

Poconé recebe a equipe do Mato Grosso Criativo no dia 24. O evento em Nossa Senhora do Livramento será no dia 25 e, em Santo Antônio de Leverger, no dia 26.

A programação conta com pesquisa diagnóstica pela manhã, das 8h às 12h, com foco nos objetivos do Programa de Desenvolvimento do Empreendedorismo Criativo Negro de Mato Grosso. A atividade busca identificar e fortalecer os empreendedores criativos negros no Estado, bem como levantar a estrutura utilizada por eles e verificar como é feita a gestão dos negócios. O Programa de Desenvolvimento do Empreendedorismo Criativo Negro de Mato Grosso é um projeto do MT Criativo que foi aprovado em edital do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

No período da tarde, das 14h às 16h, os inscritos poderão participar de palestra Economia Criativa, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Profissionalização da Cultura: MEI, Tributos e Previdência, Elaboração e Gestão de Projetos Culturais.

A capacitação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pela internet.

Clique aqui para inscrições em Poconé; aqui para Nossa Senhora do Livramento, e aqui para Santo Antônio de Leverger.