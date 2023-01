Mulher é arrastada e colocada à força dentro de carro

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher foi arrastada para dentro de um carro, à força, no bairro Santa Efigênia, região centro-sul de Belo Horizonte.

O caso aconteceu na noite da última terça-feira (24), mas as imagens só se tornaram públicas após testemunhas registrarem um boletim de ocorrência relatando o ocorrido. As identidades da mulher e do homem que a arrastou são desconhecidas. A Polícia Civil tenta identificar os envolvidos no caso e as circunstâncias do ocorrido.

As imagens mostram a mulher andando pela rua Domingos Vieira. Ela para em frente a um prédio, olha para cima e vai em direção à portaria.

Segundos depois, um carro modelo SUV faz uma manobra brusca, conhecida como “cavalo de pau” em frente ao prédio, retorna e para em frente à mulher. Um homem desce do veículo e conversa com ela. A mulher levanta as mãos. Ele a arrasta para dentro do carro. Em seguida, o motorista ajusta o retrovisor do veículo e deixa o local.

Moradores do prédio ouviram os gritos de socorro da mulher, mas quando chegaram na calçada o carro já tinha saído com ela. A vizinhança afirma que não conhece a mulher. A Polícia Civil pede que as pessoas que tiverem informações denunciem pelo telefone 181.