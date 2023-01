Mulher namora por três meses e não percebe que homem tinha só uma perna

Uma mulher viralizou no TikTok ao contar como namorou na adolescência, por três meses, um rapaz que não tinha uma perna. A história foi contada no tabloide britânico Daily Mail. “Se você acha que é distraída, deixe-me contar sobre uma vez que namorei um cara por três meses antes de descobrir que ele não tinha uma perna”, começa, narrando o fato em um vídeo postado em sua conta.

Tiffany, agora já adulta, contou que, quando tinha 17 anos, viu o ex-namorado em um rodeio e foi amor à primeira vista. Após trocarem números de telefone, os dois conversaram por três semanas até decidirem que estavam completamente apaixonados. A jovem conta que ambos viviam grudados, naquela intensidade costumeira de amor adolescente, mas, com o tempo, Tiffany começou a suspeitar de algumas atitudes de seu amado.

“Ele aparecia nos meus jogos de softball usando calças num calor de 32ºC. E eu ficava tipo ‘senso de moda esquisito, mas ok’ e não dizia nada”, explica no vídeo. “E ele jogava basquete, mas não queria que eu assistisse a nenhum dos jogos, falava que deixaria ele nervoso”, concluiu.

Com as suspeitas de que algo poderia estar acontecendo, Tiffany decidiu prestar mais atenção às coisas e, em um dia qualquer, olhando as fotos de sua galeria, percebeu algo inusitado: seu namorado, aparentemente, não tinha uma perna.

Ela mandou a foto para seus amigos analisarem, e todos decidiram pela mesma conclusão. Realmente, deveria ter algo diferente ali. Mas ao invés de falar sobre o assunto, ela só ficou imaginando.

Não que isso fosse algum problema, ela explica no vídeo, mas o fato de ele nunca ter falado nada sobre o assunto, e ela também não ter percebido, causava uma situação desconfortável. “Eu não me importava com isso, claro, mas agora que eu não tinha percebido, e ele não tinha falado, ia ficar esquisito, porque tipo, como você aborda esse tipo de coisa? Fora que a gente fazia coisas que namorados fazem sabe…mas não reparei”.

O desfecho veio na noite do baile, numa comemoração depois do evento em um lago. “Ai, ele vai ter que usar shorts”, pensou ela. Então, antes do dia da festa, o rapaz abordou o assunto e explicou que tinha poliomielite, doença que causa paralisia, e Tiffany confessou que já imaginava que alguma coisa estava rolando.

“Mas por que você não disse nada?”, questionou. “Porque você me conheceu sem saber disso, o tempo foi passando e ficou estranho de explicar”, justificou o rapaz. O casal acabou se divertindo com a situação e namorando por mais seis meses, antes da formatura, quando ambos foram fazer faculdade em locais distintos.

Hoje, formada e adulta, Tiffany relembra o caso com humor. “É esse tanto de distraída que eu sou”, encerrou.