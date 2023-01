Mulher pega criança pelo pescoço e tenta afogá-la em piscina de condomínio

Uma mulher pegou uma criança de 6 anos pelo pescoço e tentou afogá-la em uma piscina de um condomínio localizado na cidade de Bauru, no interior de São Paulo.

Imagens da câmera de segurança do local mostram o menino brincando com um amigo, quando a mulher se aproxima, o pega pelo pescoço e o afoga na água. Um homem, que aparece na beira da piscina, presencia o momento, mas não esboça reação.

A criança se debate e consegue se soltar. Na sequência, a vítima e o amigo saem da piscina com medo.

De acordo com a mãe do menino, o filho não mora no condomínio, mas foi passar o dia com o amigo para brincar. Revoltada com a situação, ela foi até o apartamento da suspeita perguntar o motivo da agressão.

A mulher, então, disse à mãe da vítima que tentou afogar o menino porque ele não era morador do local e, por isso, não poderia estar usando a piscina.

Nesse momento, ainda segundo a mãe, o irmão da acusada se irritou e deu um soco em seu olho. Ela decidiu abrir um boletim de ocorrência contra a suspeita e o irmão dela.

A Polícia Civil informou que todos os envolvidos foram identificados e o caso está sendo investigado.