Na contramão, motorista de carro bate de frente com motociclista e foge do local

Um motociclista de 40 anos teve uma fratura em um dos braços e várias escoriações pelo corpo após um acidente ocorrido na noite deste sábado (07) na avenida Planejada, em frente ao residencial Melchiades Figueredo, em Rondonópolis – MT. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Regional.

Segundo testemunhas que estavam no local, o condutor do Fiat Uno branco saiu do residencial e entrou pela contramão, para não precisar fazer a rotatória. Foi então que ele bateu de frente com o motociclista que seguia pela vítima.

Logo depois da batida, ele saiu do local. Populares acionaram o Samu para prestar os primeiros socorros a vítima.