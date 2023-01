“Não passou pela minha cabeça”, diz Pátio sobre trocar líder na Câmara

Perguntado sobre uma possível troca de sua liderança na Câmara de Vereadores, o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (PSB), foi curto grosso: “não passou pela minha cabeça essa troca, não”.

O atual líder do prefeito na Casa de Leis é o vereador Reginaldo Santos (SD). A escolha, porém, é de livre escolha do chefe do Poder Executivo.

A função do líder, entre outras, é manter articulada e unida a base na condução da Legislatura. Fazer a ponte entre os anseios do prefeito e os interesses do parlamento.

Ao longo de 2022, Santos comprou boas brigas em defesa de Pátio. Vez e outra criticado, mas no geral bem-sucedido. Sobre o aliado, Pátio, a um colega de imprensa disse: “eu gosto do meu líder, ele é propositivo, disposto e dinâmico. Está sempre discutindo, levando as matérias…”.

Reginaldo fica!