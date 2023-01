Nas redes, Janaína compartilha boletim com débito milionário na Saúde de Cuiabá: “Quantos morreram? Quantos sofreram?”

A deputada estadual Janaína Riva (MDB) foi às redes sociais para compartilhar trecho do boletim do interventor Hugo Fellipe Lima, nomeado pelo governador Mauro Mendes (UB) para gerir a Saúde Municipal de Cuiabá após a intervenção do Governo do Estado na Pasta. Segundo o documento, o caixa do órgão possui uma dívida de cerca de R$ 350 milhões.

“Fiz questão de publicar essa parte do boletim divulgado pelo @govmatogrosso [perfil oficial do Governo do Estado] sobre a intervenção em Cuiabá. Eu lamento, sinceramente lamento, que ainda tenham aqueles que me acusam e acusam outros políticos de estarem tomando lado partidário em nossa posição favorável à intervenção. O boletim é chocante!”, diz. “Me impressiona onde as coisas foram parar. A que ponto chegamos e até certo ponto, penso que deveríamos ter solicitado essa intervenção antes. Quantos morreram? Quantos sofreram?”, completa.

Ainda na postagem, Janaína diz que lamenta por Cuiabá “e podem certeza que farei a minha parte para mudarmos isso. Não foi por política, por ser contra prefeito, é por ser humana e amar Cuiabá”.

A intervenção foi decretada pelo desembargador Orlando Perri. A Saúde municipal da capital do Estado segue alvo de escândalos e investigação. Segundo o boletim informativo, não há recursos para honrar as dívidas da Pasta.

Somente com despesas a pagar da Secretaria de Saúde e Empresa Cuiabana de Saúde nos anos de 2020 a 2022 com fornecedores, despesas sem contratos, INSS e FGTS o montante chega a R$ 356 milhões.

Mesmo com o alto valor das dívidas atrasadas, apuradas até o presente momento, o interventor encontrou, na data do início da intervenção, em todas as contas da Secretaria e da Empresa Cuiabá de Saúde, o saldo de R$ 5,6 milhões.