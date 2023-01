Náufrago é encontrado após dias à deriva; alimentação foi à base de ketchup

Durante 24 dias, um homem de 47 anos e sem experiência com navegação ficou à deriva no mar do Caribe. Ele só foi resgatado após avistarem o pedido de ajuda. Além disso, durante o período no mar, o náufrago se alimentou apenas do que tinha no barco. Continue a leitura e saiba como o homem sobreviveu no mar comendo ketchup.

Recursos disponíveis

O náufrago se chama Elvis François, tem 47 anos e trabalha como mecânico de barcos. Ele contou, após o resgate, que não tem experiência com navegação, por isso não conseguiu guiar o barco de volta para a margem. O homem sobreviveu no mar comendo apenas ketchup.

Tudo isso acontecer devido às condições climáticas fortes, assim, durante o conserto do barco, ele acabou saindo do ponto em que estava.

No momento inicial, ele estava próximo à parte holandesa da ilha de Saint Martin, mas só o encontraram 220 quilômetros a noroeste de Puerto Bolívar, na Colômbia. François escreveu no casco do veleiro “Ajuda”, e foi então que um avião que passava próximo o avistou e avisou a marinha colombiana.

Durante os 24 dias, o homem sobreviveu no mar comendo ketchup. Em detalhes sobre a alimentação, ele relatou que no barco não havia comida, com isso, teve que aproveitar o que estava ao seu alcance. Ele se alimentou de uma garrafa de Ketchup, alho em pó e cubos de caldo de galinha. No momento da refeição, Elvis relatou misturar todos os ingredientes em um pouco de água.

Em entrevista, ele comentou sobre a experiência:

“Vinte e quatro dias – sem terra, sem ninguém para conversar. Você não sabe o que fazer, não sabe onde está. Foi duro”, disse. “A certa altura, perco as esperanças. Eu penso na minha família.”

Após o resgate, encaminharam-no a um hospital na cidade de Cartagena para receber o atendimento adequado. Em seguida, foi levado aos responsáveis pela imigração para o retorno ao seu país.