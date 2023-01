Noah Schnapp, ator de ‘Stranger things’, fala sobre sua sexualidade e recebe apoio dos fãs

Na última semana, o ator que interpreta o Will, de Stranger Things, compartilhou um vídeo em seu perfil do Tik Tok falando sobre sua sexualidade. É a primeira vez que o famoso fala publicamente sobre ser gay.

“Quando eu finalmente contei para meus amigos e minha família que eu sou gay, depois de passar 18 anos assustado ‘no armário,’ tudo que eles disseram foi: ‘nós sabemos'”, conta o ator em seu vídeo. “Acho que sou mais parecido com o Will do que imaginava”, completa na legenda da publicação.

Em resposta à Noah, os fãs compartilharam sua publicação também em outras redes, oferecendo palavras de apoio e agradecendo o ator por sua coragem de falar sobre o tema.