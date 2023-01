Nossos voos de galinha

Há exatos dois anos, a Ford do Brasil, subsidiária da Ford, anunciava o fim de suas atividades fabris no país. Suas montadoras foram todas fechadas; os empregos, extintos.

A empresa pode mesmo ser um retrato do setor industrial no Brasil nas últimas 4 décadas. De 1980 para cá, assistimos a uma desindustrialização do Brasil como em nenhum outro país da história. Para se ter uma ideia, a indústria foi responsável por impressionantes 48% do PIB em 1985, seu apogeu. Em 2021, sua participação caiu mais que a metade: 23,6%, percentual só verificado em nossa história nos idos de 1946, quando o Brasil era eminentemente agrário. Isso é uma tragédia para a nação que assistiu, no mesmo período, os outros setores da economia crescerem, como o do agronegócio e o de serviços.

O grande problema de constatarmos esse encolhimento industrial em nossa matriz econômica é que, para reindustrializar o Brasil dá um trabalho enorme e dispende-se uma quantidade obscena de dinheiro e, nem sempre, os governos estão com a vontade política necessária para isto. Alguns dizem que ajudar o empresário industrial é ajudar aos ricos, que o melhor seria usar esse dinheiro para pagar Bolsa Família ao povo. Ledo engano! Com uma indústria forte, a massa salarial cresce e, com ela, o consumo das famílias, o que, como num círculo virtuoso, incrementa-se ainda mais a economia.

Fiquei feliz com a escolha do nome do vice-presidente Geraldo Alckmin para chefiar o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Tendo sido governador de São Paulo por 15 anos, Alckmin conhece o setor da indústria, e os próprios empresários do segmento, no dia a dia, tem familiaridade com a agenda dessa turma e pode ser o grande interlocutor do governo. Não tenho dúvidas de que assistiremos inovação chegando por aí.

Mais que incentivos ao setor, o crescimento industrial só virá se houver atualização tecnológica de nosso parque fabril. Sucateado como está, ele precisará de investimentos incrível para a atualização “high tech” das máquinas, a fim de ganhar em competitividade com os produtos do estrangeiro. E não adianta aumentar alíquota do imposto de importação para fazer reserva de mercado. Isso já foi tentado no passado e foi onde começou nosso declínio. Sem concorrência, nossas indústrias deixaram de investir em atualização tecnológica, o que nos levou a, em 1980, andar em carroças às quais chamávamos de carros.

Espero que a indústria cresça. Com isto, voltarão os empregos de qualidade e o incremento dessa matriz ajudará a gente a sairmos dessa letargia econômica que nos tem dado, há 40 anos, apenas voos de galinha em nosso crescimento do PIB.