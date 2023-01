O bem, o mal e a vida

Cenário 1

Uma pequena lebre passeia pela pradaria à procura de alimento. Ela precisa comer muito, já que está prenha e o inverno se aproxima. Os últimos brotos do outono e as raízes que já começam a minguar pela estiagem são o seu alvo, para não morrer de inanição durante a próxima estação e poder prover alimento aos filhotes que carrega no ventre. De repente, uma sombra escura paira por sobre ela: É um gavião voraz que vem para devorar-lhe a carne toda! Sentindo o perigo, a pequena mamãe-lebre sai em desabalada carreira, correndo o máximo que pode, em zigue e zague, para fugir do iminente perigo, mas não consegue e acaba sendo capturado pelo monstro alado.

Cenário 2

O ninho conta com 4 filhotes de bicos para o alto, piando por comida. A mamãe gaviã os deixa, então, e sai à procura de provisão ao lar. O inverno vai chegar e os filhotes queridos não podem passar privação. A continuidade da vida depende do êxito de sua caçada. De repente, voando pelo céu, a mamãe-pássaro avista nas gramíneas da pradaria abaixo uma lebre de carne tenra e já imagina seus filhotinhos felizes pelo jantar que lhes servirá. Cansada demais, já que a última refeição ela deixou toda para as crias, a gaviã envida todos os esforços, arrancando de seu corpo as últimas forças que tem para poder dar de comer aos seus. A presa é terrível; corre ziguezagueando no campo para impedir-lhe o bote, mas não consegue escapar, afinal e, agora, haverá comida e alegria em seu ninho durante o inverno.

Os dois cenários acima contam uma só e a mesma história, vistos de pontos de vista diferentes, e expõem ao ridículo o pensamento maniqueísta ou dualista do bem e o mal que ora parece basilar nossa sociedade. O “maniqueísmo”, como linha filosofal, surgiu dos ensinamentos do profeta Mani (216-276 d.C.) que, influenciado pelo Zoroastrismo persa, divide o mundo em duas partes inconciliáveis (bem e mal, luz e trevas, celestial e terreno, espiritual e material etc). O pensamento de Mani é a grande fonte do preconceito institucionalizado e divide os homens entre “nós” e “eles”.

Esse dualismo tosco pode até ter algum lugar na religião, mas jamais poderia permear a política, como acontece hodiernamente. O bem e o mal são muito mais complexos, como bem nos mostram os dois cenários acima, e as relações humanas, confusas demais para poderem ser reduzidas a isto. Portanto, é no diálogo que encontramos nossa única ferramenta para dirimir nossas diferenças e conflitos, a fim de podermos coexistir em paz. Mas o maniqueísmo nega o diálogo, impede a aproximação e prima pela aniquilação do outro.

Foi esse pensamento tacanho e apequenado que levou o ex-presidente Bolsonaro a não passar a faixa presidencial a Lula, que levou Lula a dizer a Bolsonaro durante um debate televisionado “não quero ficar perto de você”, ou que levou o ex-comandante da Marinha do Brasil, o almirante de esquadra Almir Garnier Santos, a não comparecer no ato de troca de Comando da corporação. A negação do outro, por preconceito ou ódio, é a negação do que seja política e deve, por isso mesmo, ser combatido e rejeitado por todos.

Claro que Lula e Bolsonaro são diferentes, mas não mais que eu que escrevo e você que lê! Todos somos distintos e podemos apresentar nossas diferenças no debate político-democrático com altivez e inteligência. O direito a falar ao outro implica na obrigação de ouvir o outro. O preconceito reducionista que diz que os eleitores do Lula são ladrões, e que os de Bolsonaro são fascistas, e que quem não votou em um ou no outro é um covarde, não responde às nossas complexidades.

Que tenhamos mais e mais disposição ao debate e ao contraditório. Só assim construiremos uma sociedade mais igual, justa e fraterna. E lembre-se: No jardim do Éden, a árvore errada era a do bem e do mal. Ou seja: bem e mal têm a mesma raiz. O negócio, portanto, não é ficar “pulando de galho em galho”, mas trocar de árvore! Vamos todos nos abrigar à sombra da árvore da vida onde, democraticamente, podemos desfrutar de dias de paz, dialogando uns com os outros e dirimindo nossos conflitos pela razão.