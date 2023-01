O endereço do Poder

O brasileiro, afinal, está aprendendo onde mora o Poder. Nesta semana, quando as duas Casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, se preparam para a eleição de suas Mesas Diretoras, todos os olhos para lá se voltam.

Em nosso sistema de organização política, inaugurado em 1988 com a promulgação da última Constituição, têm mais poder nas mãos os presidentes do Legislativo que o próprio presidente da República. O presidente da Câmara, por exemplo, pode autorizar o prosseguimento de um processo de impeachment contra o presidente da República, e ambos, presidentes da Câmara e do Senado, têm o poder de escolher quais projetos serão ou quais não serão voltados por seus respectivos Plenários. Em tempos de reformas (tributária, eleitoral etc), ter essa carta na manga confere muita autoridade a eles.

Ambos os presidentes das Casas Legislativas tentam a reeleição. Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) querem mais um mandato à frente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, respectivamente. Essas eleições não são um teste de popularidade. As candidaturas devem ser habilmente construídas pelos candidatos, que devem entender a dinâmica da repartição do Poder interna corporis. Trazer os partidos representados nas Casas de Lei para dentro da candidatura é o segredo. Assim, aquele que pretende presidir um órgão colegiado precisa entender que a os cargos da Mesa Diretora devem ser dispostos em razão da representatividade partidária.

Neste ano, a coisa está mais fácil para Arthur Lira. Ele conseguiu reunir em sua candidatura, deputados federais dos mais distantes polos do espectro político nacional. Fez caber no mesmo projeto Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) e Guilherme Boulos (PSOL-SP). Como isso é possível, pergunta-se o mais incauto dos leitores. Passadas as eleições, a disputa dá lugar ao diálogo. Isso é política: a capacidade de dialogar com o diferente. Se pretende ser o presidente de todos os deputados federais, Lira precisa conversar com todos os que o povo brasileiro escolheu. Simples assim.

Para Rodrigo Pacheco, a coisa está mais apertada. É que, no Senado, ganha força o nome de Rogério Marinho (PL-RN). Este já possui o apoio declarado de 23 dos 81 senadores (PL – 13 senadores, PP – 6 senadores e Republicanos – 4 senadores). O atual presidente, queridinho de Lula, tem os votos dos senadores do seu partido o PSD (14 senadores), mais os dos partidos de apoio a Lula na campanha presidencial, MDB (10 senadores), PT (9 senadores), PDT (3 senadores), PSB (2 senadores), Cidadania (1 senador) e Rede (1 senador), num total de 40 parlamentares declarando o voto. Para se eleger, o candidato deve ter 41 votos dos senadores. Ainda não definiram o apoio os representantes do União Brasil (10 senadores), Podemos (5 senadores) e PSDB (3 senadores). Mas eleição é como nuvem, já diziam, tudo pode mudar até o momento do voto.

De qualquer modo, o importante é que o brasileiro, como disse no início desse texto, já entendeu a dinâmica do Poder e já sabe que mais vale o voto para os cargos do Congresso Nacional que para o de presidente da República. Tomara que, com essa informação, possamos escolher cada vez melhor no futuro nossos representantes legislativos