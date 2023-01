O exemplo de Mandela

O senador por Mato Grosso Carlos Fávaro (PSD) tomou posse ontem como o novo Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) do governo Lula e tem, agora, a difícil tarefa de reaproximar o agrobusiness de Brasília. Digo que a tarefa será difícil para dizer pouco.

Os dirigentes das entidades ligadas ao agronegócio como Famato, Aprosoja, Aprosmat, Ampa entre outras, manifestamente se posicionaram a favor da reeleição de Bolsonaro no último pleito, especialmente em Mato Grosso. E, polarizadas como estavam as eleições de 2022, os ataques de uma a outra parte criaram um verdadeiro abismo ao diálogo necessário entre o setor e o governo central.

Para se ter uma ideia, os players do agro que declararam apoio à candidatura de Lula sofreram retaliações dos apoiadores de Bolsonaro. Blairo Maggi viu alguns dos caminhões pertencentes ao Grupo que dirige serem depredados nas rodovias e Carlos Ernesto Augustin, o Têti, sócio e dirigente da Petrovina Sementes, assistiu uma campanha de boicote aos produtos que sua empresa produz. Que fazer para reconciliar posições tão antagônicas? Só tem um jeito! O não-revanchismo e a não-retaliação por parte do MAPA devem ser a marca e o principal traço nas aproximações futuras.

Uma outra figura muito atacada politicamente esteve na posição de Lula e de Fávaro, Nelson Mandela. Quando assumiu o governo da África do Sul, todos esperavam que havia chegado a hora dos pretos e que, aos brancos, só caberia o revide pelos anos de apartheid, regime que segregava os negros do país sob a desculpa de que eram povos originários e que, por isso, não deviam se misturar com a população colonizadora. Uma regra inominável que, na prática, excluía o povo preto sul-africano da vida política, econômica e social do país.

Em vez do revide, da perseguição e da retaliação em relação à minoritária população de brancos, Mandela resolveu governar com todos. “Uma nova África do Sul surgirá através do amor e do perdão”, ele disse. A sinalização de paz feita por ele amalgamou o povo da África do Sul e, de fato, uma nova nação surgiu, onde homens e mulheres pretos e brancos puderam enxergarem-se irmãos.

O agronegócio depende, em certa medida, do governo e vice e versa. As brigas, discussões e achincalhes eleitorais precisam ser esquecidos para o bem de ambos. Em 2026, quando as futuras eleições chegarem, o “pau canta” outra vez. Até lá, o melhor caminho é o entendimento entre eles, a bem do Brasil.