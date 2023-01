A turma está batendo cabeça no governo Lula. Uma verdadeira Babilônia programática parece se revelar dia após dia nas falas de seus membros na imprensa. Tem ministro dizendo que vai reformar a Previdência (coisa que sequer foi proposta por Lula durante a campanha), tem ministra dizendo que vai tratar o aborto como questão de saúde pública (assunto que trouxe muitos problemas para Lula durante o pleito) e tem até ministro afirmando que o governo não deve interferir na política de preços da Petrobras (coisa que o Lula disse durante a campanha que faria). Ninguém se entende em Brasília, pelo visto.

Para tentar “ajeitar a carga”, Lula marcou a primeira reunião ministerial de seu governo para amanhã, dia 06. Os 37 ministros e ministras devem receber um choque de realidade, do tipo: “Vocês parem de falar besteira porque, aqui, quem manda sou eu”. De fato, tem muita gente deslumbrada na Esplanada dos Ministérios e anda falando pelos cotovelos, segundo a melhor cartilha ideológica de seus partidos, sem se darem conta, porém, que o governo não é de um partido, mas a confluência de diversas tendências e orientações ideológicas, que devem se harmonizar pelo diálogo para atuar em uníssono.

O que mais contribui para que o governo de Lula (e de todos os seus antecessores) seja essa “colcha de retalhos”, ideológica e programaticamente falando, é o tal do presidencialismo de coalisão que ora vige no Brasil. Desde a redemocratização, nos idos de 1985, a Presidência da República é refém do Congresso Nacional multipartidário que, para dar governabilidade ao Executivo, exige participar do governo nomeando membros de seus quadros para tanto. O grave problema desse modelo é que o indicado nem sempre reúne qualificação técnica ou preparo político para desempenhar a nobre função. É o jabuti em cima da árvore.

Tarefa difícil ser presidente da República! Além de contemplar partidos políticos quando da composição de seu staff, não pode esquecer das forças políticas regionais, as atuais capitanias hereditárias, que ainda existem. Quero dizer que, não basta oferecer um cargo para o MDB, por exemplo; é preciso que o indicado agrade a bancada na Câmara dos Deputados ou no Senado e ainda os caciques regionais da sigla. É o caso, por exemplo do Renan Filho, o novo ministro dos Transportes (deve entender muito do assunto). Está ali para agradar um ala do MDB ligada a Renan Calheiros, seu pai, coronel do Alagoas.

Muito triste vermos essas composições que, como já disse, não é exclusividade de Lula. É preciso mudar o modelo de formação do governo. O parlamentarismo já se mostrou muito eficiente que o presidencialismo em momentos de crise ou bonança. Não quero discorrer sobre as diferenças entre esses sistemas de governo, senão que mencionar que nenhuma alteração nisto ocorrerá a curto prazo.

É que o órgão certo para promover tal reforma é o Congresso Nacional e, por Deus, pergunto, por que é que os deputados federais e senadores mudariam o modelo que ora os beneficia? O jeito é esperar outro momento político no Brasil em que uma nova Carta Constitucional seja necessária. Até lá, vamos seguindo com governos desqualificados, que, desde José Sarney, mais têm promovido escândalos que desenvolvimento socioeconômico ou humano.