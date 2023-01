O mundo dentro de nós

Um fabricante de calçados envia um colaborador seu para uma região remota do interior do Brasil para prospectar mercado, a fim de determinar se haveria a possibilidade de expansão dos negócios da empresa para aquele lugar. Chega, então, o relatório do enviado: “O investimento em uma fábrica nessa região não é aconselhável, já que, por aqui, ninguém usa calçados”. A empresa concorrente também envia um “olheiro” para o mesmo lugar. Depois de alguns dias, chega o memorando: “Envie as máquinas o quanto antes. Ninguém tem calçados por aqui ainda”.

As visões distintas para a mesma situação geram, para cada um dos observadores, realidades distintas que culminarão por moldar a vida de ambos. Para o primeiro enviado, o negócio ficará como está; para o segundo, a expansão dos negócios é uma possibilidade. A realidade, portanto, não é o mundo tal qual ele se encontra, mas o mundo tal qual eu o percebo. O modo como enxergamos o mundo fora de nós cria o mundo dentro de e para nós.

Não sei bem se, em verdade, crio o mundo interior a partir da maneira como enxergo o exterior ou se, por outro lado, enxergo o exterior a partir do mundo que já possuo interiormente. Qualquer que seja a dinâmica, a verdade é que dá para mudar o mundo, senão para todos, ao menos para nós mesmos. É possível enxergar as coisas sob nova perspectiva, emprestar aos fatos e acontecimentos um conteúdo significativo diverso do que hoje possuímos e, por consequência, mudar nossa percepção a respeito das coisas.

Quer um exemplo? Apresente uma mesma notícia econômica a duas pessoas diferentes, uma “lulista” e a outra “bolsonarista”. Mas têm que ser fanáticos apoiadores dos dois, tá? Naturalmente, as leituras deles sobre o assunto apresentado serão completamente diferentes. Se me perguntar quem deles está certo, responderia que ambos estão; cada um de acordo com a sua verdade. Eles são como meninos, um com óculos de lente azul e o outro com óculos de lente vermelha, postos diante de uma parede branca. Quando perguntados sobre a cor da parede, ambos estão dizendo a verdade ao respondem “azul” e “vermelho”. Os óculos enganam seus cérebros, e a realidade interna é criada a partir desse engodo.

Assim, que tal começarmos a emprestar um olhar diferente para as coisas, para as pessoas, para os fatos, para nossos relacionamentos? Sugiro mesmo uma nova abordagem, um desanuviar de todos os nossos preconceitos (conceitos previamente concebidos), para enxergarmos diferentemente, para termos uma visão nova. Tudo está no modo como encaramos as coisas. Se isso muda, tudo o mais se faz novo. Bora “criar” um novo mundo para vivermos!