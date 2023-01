Um maltrapilho e esgrouviado aparece à porta de uma pequena padaria. Atrás do balcão, o proprietário, que também é o padeiro, observa o homem com curiosidade. Além das roupas em farrapos, uma sacola repleta de bugigangas é por ele carregada nas costas. Um diálogo se estabelece entre ambos.

“Estou com fome!”, diz o inusitado visitante.

“Ah, você veio ao lugar certo”, devolve-lhe o padeiro, e passa-lhe a apresentar o lugar e seus produtos. “Venha, vamos para o interior da padaria”, convida. “Aqui, temos as batedeiras, misturadores, enroladores e fornos, todos industriais. A propósito, são equipamentos importados; gastei uma nota para adquiri-los, mas fiz a melhor compra possível. Além de produzirem mais pães por hora, o nível de excelência dos produtos é incrível. É mais caro, mas vale a pena, não é!?”, dispara em tom retórico. O andarilho, claro, não sabe. Não está acostumado a comprar.

“Agora, permita-me mostrar meus pães, broas, roscas e cucas. São os melhores da cidade. Só utilizo ingredientes de excelente procedência na panificação. Farinha importada, ovos de galinhas caipiras, açúcar mascavo e fermentos de cepas produzidas aqui mesmo; tudo artesanal. Quando provar, parecerá que está comendo o ‘pãozinho da mamãe’”, tagarelava.

O homem, com olhar famélico, a tudo contemplava imaginando os sabores de todas aquelas guloseimas. Ao mesmo tempo, seu estômago roncava cada vez mais alto, na expectativa cada vez maior de ganhar um bocado de pão.

“Chegamos à ‘nave principal’ desse tempo do sabor”, continuou a gabar-se o empresário. “Aqui funciona a confeitaria. Não encontrará bolos mais saborosos que os produzidos aqui em toda nossa região! Temos os de fruta, morango, pêssego, coco, framboesa, e até os de chocolate e creme de baunilha, recamados com pasta americana. Uma delícia!”. Aquele padeiro sabia como descrever as coisas. Para seu faminto ouvinte, as palavras tinham textura, aroma e até sabor.

“Bom, caro amigo, nada lhe cobrarei por esse tour”, finalizou o comerciante, e se despediu: “Passe bem!” O andrajoso fitou-lhe nos olhos, meio sem compreender a situação, virou as costas e saiu da padaria murmurando desagrados que não se podiam ouvir direito. “Ingrato!”, pensou o padeiro. “Hoje em dia, parece que nada satisfaz as pessoas”, acrescentou.

O padeiro em questão se parece demais com muitos líderes religiosos. Sem se darem conta da fome espiritual dos que lhe procuram, ficam felizes em apresentar “sua” igreja, “suas” doutrinas, “seus” dogmas. Mas igreja, doutrina, dogma ou qualquer outra coisa pode saciar coração humano, senão Cristo. Só ele mata a fome espiritual que tem a humanidade. Por isso mesmo Ele é o pão da vida. Chega de apresentar a padaria e vamos distribuir, de graça, a Cristo!