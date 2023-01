Obra na rotatória da avenida dos Estudantes com a Dom Pedro II começa nesta quarta-feira

A partir das 8 horas desta quarta-feira (11) a avenida dos Estudantes vai ser interditada para realização da obra de construção de uma rotatória. O ponto da interdição será no encontro da avenida com a rua Dom Pedro II, local que, após a conclusão, vai servir como ponto de confluência do trânsito para quem precisa cruzar a avenida para acessar o centro da cidade.

Uma região que vai ser beneficiada com a rotatória é dos bairros Colina Verde e Sagrada Família, abrindo passagem pela nova via duplicada – Alameda das Rosas – que vai contemplar também os moradores dos condomínios Terra Nova e Viva Rondonópolis.

A Prefeitura orienta aos condutores que trafegam no local que redobrem a atenção e sugere como rota alternativa para quem estiver na avenida dos Estudantes sentido bairro centro que utilize a rua Domingos de Lima.

Inicialmente, a pista que fica no sentido centro bairro, chamada de pista sul, vai permanecer liberada e somente será interditada num segundo momento da obra.

A equipe de agentes de fiscalização de trânsito vai dar um suporte na orientação dos condutores, principalmente nos horários de pico. A Secretaria Municipal de Infraestrutura lembra que a empresa contratada para execução da construção da rotatória é a responsável pela sinalização no local da obra.