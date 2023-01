Operação Lei Seca resulta na remoção de 42 veículos em Cuiabá

A 9ª edição da Operação Lei Seca 2023, realizada na madrugada deste sábado (28.01), na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá, resultou na autuação de 52 veículos e na remoção de 42 deles, sendo 39 carros e três motocicletas, em razão de irregularidades.

Na ação foram fiscalizados 123 veículos e realizados 131 testes de alcoolemia. Também, foram confeccionados 59 Autos de Infração de Trânsito (AITs), dos quais 20 foram por condução de veículo sob efeito de álcool.

Foram emitidos, ainda, cinco AITs por direção do carro ou moto sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e 13 por condução de veículo sem registro ou não licenciado, entre outras.

Sob a coordenação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), essa edição contou com a participação do Batalhão de Trânsito (BPMTran); da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran); do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT); Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e do Socioeducativo.