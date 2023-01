Padaria onde Bolsonaro gastou mais de R$ 41 mil se manifesta após repercussão

Após a divulgação dos gastos feitos pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), no chamado cartão corporativo ao longo dos quatro anos de seu mandato, a padaria América, de Cuiabá, se manifestou. O então chefe do Executivo gastou, somente no estabelecimento, mais de R$ 41 mil em suas viagens à capital do Estado.

À imprensa cuiabana, a empresa emitiu uma nota e disse que atendeu toda a comitiva presidencial, “dentro da legalidade”. Foram fornecidos kits de café da manhã, almoço, lanche e jantar. Além disso, destaca que os produtos que foram entregues tinham “o menor preço pesquisado”.

As informações foram divulgadas pelo portal Fiquem Sabendo após a derrubada do sigilo, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). Nas passagens por Cuiabá, Jair Bolsonaro somou R$ 41.499 mil gastos somente na Padaria América em três ocasiões. O primeiro gasto, ainda em março de 2020, no dia 10, no valor de R$ 4.140 mil. Neste dia, quem visitava Cuiabá era Mourão.

Em agosto de 2021, dia 19, Bolsonaro esteve em Cuiabá e novamente gastou na padaria. Exatos R$ 6.052 mil. O então presidente participou de uma entrega de maquinários agrícolas a comunidades indígenas.

A última visita de Bolsonaro a Cuiabá ocorreu já em ritmo de pré-campanha eleitoral, no dia 19 de abril. O então pré-candidato à reeleição participou de motociata e evento evangélico. Durante a visita, que durou cerca de 5 horas, Jair Bolsonaro foi à mesma padaria e gastou R$ 31.307 mil, despesas divididas em três compras de R$ 21.766 mil, R$ 9.481 mil e R$ 60.

A NOTA

Diante da notícia vinculando a nossa empresa, informamos que atendemos dentro da legalidade toda a equipe de trabalho presidencial durante a sua última visita em nossa cidade. Fornecemos kits de café da manhã, almoço, lanche e jantar. Nossa equipe foi empenhada em oferecer produtos de qualidade e pontualidade nas entregas com o menor preço pesquisado.